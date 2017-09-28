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В августе поступления в ликвидируемые банки составили 935 млн гривен, - ФГВФЛ
18:52 28.09.2017 |
Фонд гарантирования вкладов констатирует, что в августе поступления на счета ликвидируемых банков составили 935,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.
В августе на счета ликвидируемых банков поступило 935,2 млн гривен.
Из них 469,7 млн гривен получено от погашения кредитов заемщиками, 433,1 млн гривен - от продажи активов ликвидируемых банков.
Еще 23 млн гривен получено от погашения ценных бумаг, 9,4 млн гривен - в качестве арендной платы.
В разрезе банков статистика поступлений от погашения кредитов выглядит так: наибольшая сумма - 256,4 млн гривен - поступила на счета Дельта Банка; в Платинум Банк поступило 52,5 млн гривен; в Фидобанк - 45,6 млн гривен.
Что касается поступлений от реализации активов, то наибольшая сумма - 130 млн гривен - поступила на счета банка "Форум"; в Платинум Банк поступило 70,3 млн гривен, в банк "Финансы и Кредит" - 64,4 млн гривен.
В целом, по итогам первых восьми месяцев текущего года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 5,898 млрд гривен: 2,889 млрд гривен получено от продажи активов; 2,82 млрд гривен - от погашения кредитов; 115,1 млн гривен - от погашения ценных бумаг; 73,9 млн гривен - от аренды.
Как сообщали Українські Новини, в июле поступления на счета ликвидируемых банков составили 1 257,6 млн гривен.
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