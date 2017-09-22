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В августе прибыль банков составила 3,7 млрд гривен
17:29 22.09.2017 |
В августе 2017 года прибыль банковской системы составила 3,652 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
Если в августе прибыль банков составила 3,7 млрд гривен, то за 8 месяцев 2017 года чистая прибыль после налогообложения банковской системы (банков, которые были платежеспособными на отчетную дату) составила 3,429 млрд гривен.
Доходы банков за январь-август составили 119,7 млрд гривен, расходы - 116,3 млрд
Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 сентября:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|Доходы
|119 747
|100,0
|1,1
|Процентные доходы
|81 777
|68,3
|1,2
|Комиссионные доходы
|24 700
|20,6
|1,3
|Результат от торговых операций
|8 376
|7,0
|1,4
|Другие операционные доходы
|3 442
|2,9
|1,5
|Другие доходы
|755
|0,6
|1,6
|Возврат списанных активов
|697
|0,6
|2
|Расходы
|116 318
|100,0
|2,1
|Процентные расходы
|48 423
|41,6
|2,2
|Комиссионные расходы
|5 937
|5,1
|2,3
|Другие операционные расходы
|5 651
|4,9
|2,4
|Общие административные расходы
|28 229
|24,3
|2,5
|Другие расходы
|1 722
|1,5
|2,6
|Отчисления в резервы
|24 243
|20,8
|2,7
|Налог на прибыль
|2 113
|1,8
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|3 429
|x
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