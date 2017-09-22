НБУ инициирует лишение Расчетного центра банковской лицензии

Национальный банк инициирует лишение Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках (РЦ) банковской лицензии.

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

Чурий сообщил, что НБУ не хотел докапитализировать Расчетный центр, однако вынужден был это сделать.

"Мы акционер. Есть требование по минимальному капиталу. Если бы не докапитализировали, то надо было бы признать неплатежеспособным. Потом НБУ как акционер должен был бы нести ответственность. Это бред", - сказал он.

Чурий добавил, что НБУ готовит законопроект, которым Расчетный центр будет лишен банковской лицензии и монопольного права на проведение транзакций.

Кроме того, НБУ планирует уменьшать долю в капитале РЦ.

По его данным, доходы Расчетного центра не покрывают его операционных расходов.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа Национальный банк сконцентрировал 83,5% акций Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках.

Увеличение капитала произошло за счет дополнительных взносов НБУ в капитал РЦ.

Акционерами Расчетного центра до увеличения капитала являлись НБУ (77,8% акций), Укргазбанк (4,35%) Ощадбанк (4,33%), Укрэксимбанк (4,33%), ПУМБ (3,76%).