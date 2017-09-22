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НБУ намерен запустить пилотную версию реестра заемщиков в октябре
12:25 22.09.2017 |
Национальный банк намерен запустить пилотную версию реестра заемщиков в октябре
Об этом сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе ежегодного Украинского финансового форума (Ukrainian Financial Forum 2017), организованного компанией ICU, передают Українські Новини.
В конце августа Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать кредитный реестр всех заемщиков.
Ожидается, что ведением кредитного реестра будет заниматься Национальный банк.
Как сообщали Українські Новини, кредитный реестр НБУ должен выступать своеобразным бюро кредитных историй для юрлиц, содержащим информацию о текущем размере их задолженности перед банками, полноте и своевременности выполнения обязательств перед кредиторами в различных банковских учреждениях.
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