Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Торги по продаже пулов залоговых активов НБУ на американских площадках не состоялись, - Фонд гарантирования вкладов
10:20 22.09.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц отмечает, что торги по продаже пулов залоговых активов Национального банка на американских площадках не состоялись.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
Торги по продаже пулов залоговых активов НБУ с привлечением ООО "Дебтекс Украина" и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" не состоялись.
По одному из пулов - по причине отсутствия ценовых предложений, поскольку на участие в торгах не подал заявку ни один участник.
По второму пулу - в связи с несоответствием представленных ценовых предложений утвержденным условиям продажи: представленные ценовые предложения были ниже начальной цены реализации.
По требованию Фонда гарантирования, для соблюдения его нормативно-правовых актов, начальная цена не могла быть ниже оценочной стоимости активов, включенных в состав пулов.
В рамках "пилотного проекта" на продажу было выставлено два пула - права требования по кредитам неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, общая задолженность по которым составляет более 13 млрд гривен.
К реализации были привлечены две компании "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN).
В открытых "комнатах данных" документацию по пулам изучало более 15 компаний, половина из которых - представители иностранных инвестиционных фондов, которые занимаются покупкой неработающих кредитов в Европе, Азии и США.
Дальнейшая стратегия продажи активов, из которых были сформированы пулы, будет определяться совместно с НБУ.
Как обеспеченный кредитор Национальный банк согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге.
Как сообщали Українські Новини, в августе ICU заявила, что примет участие в аукционе по продаже активов банков-банкротов на американской площадке FFN.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тарас Чорновіл: Кілька фраз про зустріч Порошенка й Трампа
|Рада приняла проект госбюджета-2018 к рассмотрению
Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики.
|Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского
|Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ярославский намерен в ближайшее время подать в НБУ документы на покупку Проминвестбанка
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,2616 грн
|НБУ допускает предоставление юрлицам возможности торговать инвалютой напрямую с резидентами и нерезидентами
|НБУ намерен запустить пилотную версию реестра заемщиков в октябре
|Замглавы НБУ Рожкова: В Приватбанке нечего продавать. Его можно кому-то подарить с доплатой
|Остатки средств на корсчетах банков 22.09.17
Это интересно
|Новый планшет ASUS ZenPad 10 обещает до 10 часов воспроизведения видео без подзарядки
|Первый серийный электромобиль Infiniti дебютирует в 2019 году
|Мошенники вымогают деньги у владельцев Mac с помощью Find My iPhone
|В Hyundai считают, что немцы занимаются «глупыми» технологиями
|Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США
|Как получить заслуженное повышение на работе
|Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass