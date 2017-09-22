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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Торги по продаже пулов залоговых активов НБУ на американских площадках не состоялись, - Фонд гарантирования вкладов

 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отмечает, что торги по продаже пулов залоговых активов Национального банка на американских площадках не состоялись.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Торги по продаже пулов залоговых активов НБУ с привлечением ООО "Дебтекс Украина" и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" не состоялись.

По одному из пулов - по причине отсутствия ценовых предложений, поскольку на участие в торгах не подал заявку ни один участник.

По второму пулу - в связи с несоответствием представленных ценовых предложений утвержденным условиям продажи: представленные ценовые предложения были ниже начальной цены реализации.

По требованию Фонда гарантирования, для соблюдения его нормативно-правовых актов, начальная цена не могла быть ниже оценочной стоимости активов, включенных в состав пулов.

В рамках "пилотного проекта" на продажу было выставлено два пула - права требования по кредитам неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, общая задолженность по которым составляет более 13 млрд гривен.

К реализации были привлечены две компании "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN).

В открытых "комнатах данных" документацию по пулам изучало более 15 компаний, половина из которых - представители иностранных инвестиционных фондов, которые занимаются покупкой неработающих кредитов в Европе, Азии и США.

Дальнейшая стратегия продажи активов, из которых были сформированы пулы, будет определяться совместно с НБУ.

Как обеспеченный кредитор Национальный банк согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге.

Как сообщали Українські Новини, в августе ICU заявила, что примет участие в аукционе по продаже активов банков-банкротов на американской площадке FFN.
По материалам: Українські Новини
 

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