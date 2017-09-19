Финансовые новости
- |
- 19.09.17
- |
- 04:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ ужесточил требования к банкам, осуществляющим операции по доверительному управлению
19:08 18.09.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к деятельности банков, которые являются управляющими фондов финансирования строительства (ФФС) и осуществляют операции по доверительному управлению, сообщил НБУ на веб-сайте.
Согласно постановлению правления НБУ от 18 сентября 2017 № 92 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине", в частности, пересмотрен подход к определению специализированных банков доверительного управления. Отныне банк приобретает статус специализированного банка, если объем операций по договорам доверительного управления составляет 50% и более процентов совокупных активов банка.
Кроме того, НБУ ввел нормы, соблюдение которых усилит контроль банков-управляющих ФФС за целевым использованием средств таких фондов. В частности, банк, являющийся управляющим ФФС, обязан иметь внутрибанковское положение, в котором будут указаны процедуры контроля за наличием документов, необходимых для открытия финансирования объектов строительства, в которых будет содержаться информация о личности застройщика, его права пользования земельным участком, права на выполнение строительных работ, лицензии подрядной организации; целевое использование застройщиками средств ФФС; соблюдение сроков и объемов выполнения строительных работ; соблюдение сметы (бюджета) финансирование объекта строительства; соответствие технических характеристик объекта строительства и объектов инвестирования; принятие застройщиком мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Новые требования также предусматривают проведение каждые полгода аудиторских проверок и подачу в НБУ аудиторских выводов относительно целевого использования средств ФФС.
Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме нормы по определению специализированных банков доверительного управления, которое вступает в силу с 1 октября 2018 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры перестали гнать вверх курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375%
|Когда Тимошенко объявит Саакашвили врагом Украины
|Отложенный шатун. "Демократическая оппозиция" променяла Саакашвили на бюджет и пенсии
|Обычно это делают перед расстрелом: Садовый отказался объединяться с Саакашвили
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экспортеры перестали гнать вверх курс доллара на межбанке
|Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375%
|Фондовые индексы Украины 18 сентября изменились разнонаправленно
|НБУ ужесточил требования к банкам, осуществляющим операции по доверительному управлению
|НБУ рассматривает возможность выдачи банкам 5-летних кредитов
|Фонд гарантирования вкладов погасил кредит НБУ на 582 млн гривен
|Точные причины восстановления курса биткоина пока не ясны
Это интересно
|В Гарварде вручили Шнобелевские премии - за исследования о "жидких" котах и музыкальном инструменте диджериду
|Face ID распознает владельца с надетыми очками, но не защитит от воров
|Audi R8 лишили полного привода, но зато приспособили для дрифта
|За продвижение сотрудника по службе ответственны гены
|Porsche Cayenne Turbo первым из внедорожников обзавелся активным антикрылом
|Как в ФРГ хотят сертифицировать бордели
|Во Франкфурте дебютировал электрический сити-кар Honda