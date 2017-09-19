НБУ ужесточил требования к банкам, осуществляющим операции по доверительному управлению

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к деятельности банков, которые являются управляющими фондов финансирования строительства (ФФС) и осуществляют операции по доверительному управлению, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно постановлению правления НБУ от 18 сентября 2017 № 92 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине", в частности, пересмотрен подход к определению специализированных банков доверительного управления. Отныне банк приобретает статус специализированного банка, если объем операций по договорам доверительного управления составляет 50% и более процентов совокупных активов банка.

Кроме того, НБУ ввел нормы, соблюдение которых усилит контроль банков-управляющих ФФС за целевым использованием средств таких фондов. В частности, банк, являющийся управляющим ФФС, обязан иметь внутрибанковское положение, в котором будут указаны процедуры контроля за наличием документов, необходимых для открытия финансирования объектов строительства, в которых будет содержаться информация о личности застройщика, его права пользования земельным участком, права на выполнение строительных работ, лицензии подрядной организации; целевое использование застройщиками средств ФФС; соблюдение сроков и объемов выполнения строительных работ; соблюдение сметы (бюджета) финансирование объекта строительства; соответствие технических характеристик объекта строительства и объектов инвестирования; принятие застройщиком мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Новые требования также предусматривают проведение каждые полгода аудиторских проверок и подачу в НБУ аудиторских выводов относительно целевого использования средств ФФС.

Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме нормы по определению специализированных банков доверительного управления, которое вступает в силу с 1 октября 2018 года.

