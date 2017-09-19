Фонд гарантирования вкладов погасил кредит НБУ на 582 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц погасил кредит Национального банка на 582 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

15 сентября Фонд гарантирования погасил кредит Национального банка в размере 582 млн гривен в соответствии с условиями кредитного договора.

Это уже второй раз Фонд гарантирования погасил кредиты Нацбанка с начала этого года, а общая сумма возвращенных кредитов регулятора в 2016-2017 годах составила 1,617 млрд гривен.

Напомним, что в течение 2014-2016 годов для обеспечения выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вынужден был привлекать кредиты НБУ и Министерства финансов.

Стоимость данных заимствований для фонда составляла от 10% до 12,5% годовых.

Остаток задолженности фонда по состоянию на 18 сентября 2017 года составляет 67,6 млрд гривен, в том числе: 8,1 млрд гривен - задолженность по кредитам НБУ; 59,6 млрд гривен - задолженность по векселям (перед Министерством финансов).

Как сообщали Українські Новини, с начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,2 млрд гривен.