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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ разрешил банкам выбирать агентов для осуществления идентификации и верификации граждан

 

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов - физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Новый порядок осуществления посредниками идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с законом Украины "О потребительском кредитовании".

"Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Чтобы избежать диссонанса в работе агентов, Национальный банк прописал единственный, унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов.

В частности, речь идет о порядке: хранения агентами, передачи ими информации или документов по идентификации и верификации клиентов банка - физических лиц, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом; осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации клиентов банка-физлиц; организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня их подготовки по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации клиентов банка-физлиц.

Согласно новым требованиям НБУ, банк может выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц.

Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских клиентов-физлиц возлагается на банк.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 12 сентября 2017 года № 90, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк изменил требования по управлению банками рисками в сфере финмониторинга.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления от 25 мая 2017 года №42 "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга".
По материалам: Українські Новини
 

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