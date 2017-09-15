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НБУ разрешил банкам выбирать агентов для осуществления идентификации и верификации граждан
10:31 15.09.2017 |
Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов - физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Новый порядок осуществления посредниками идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с законом Украины "О потребительском кредитовании".
"Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Чтобы избежать диссонанса в работе агентов, Национальный банк прописал единственный, унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов.
В частности, речь идет о порядке: хранения агентами, передачи ими информации или документов по идентификации и верификации клиентов банка - физических лиц, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом; осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации клиентов банка-физлиц; организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня их подготовки по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации клиентов банка-физлиц.
Согласно новым требованиям НБУ, банк может выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц.
Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских клиентов-физлиц возлагается на банк.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 12 сентября 2017 года № 90, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк изменил требования по управлению банками рисками в сфере финмониторинга.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления от 25 мая 2017 года №42 "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга".
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