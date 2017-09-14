Фонд гарантирования вкладов планирует завершить продажу большинства активов банков-банкротов до 2019

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить продажу большинства активов банков-банкротов до 2019 года.

Об этом в ходе "круглого стола" в четверг сообщила замдиректора - распорядителя фонда Светлана Рекрут, передают Українські Новини.

"Мы готовы завершить большую часть ликвидации, большую часть продаж (активов) на протяжении следующего года. Мы полностью готовы инфраструктурно, у нас есть четкое понимание политики продаж и, самое главное, мы готовы участвовать в стимулировании рынка NPL (проблемные активы)", - сказала Рекрут.

По ее словам, в управлении Фонда находится 93 банка, 4 из которых на этапе временной администрации.

Общая балансовая стоимость активов под управлением фонда составляет 500 млрд гривен, тогда как оценочная стоимость - 100 млрд гривен.

"К сожалению, на сегодняшний день за всю историю фондом было реализовано активов на 6 млрд гривен. Это мало. Мы понимаем, что времени осталось не так много и у нас много работы впереди. Ведь когда наступил кризис и фонд начал как "звездопад" принимать эти банки, то инфраструктура не была готова принимать такой объем NPL, и не был готов рынок работать с этими активами. У нас до сих пор нет рынка NPL, все это отражается на темпе, качестве и стоимости активов, которые мы продаем", - отметила она.

По ее словам, главной проблемой для продажи активов является неготовность рынка покупать эти активы и платить адекватную цену.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов ввел "пилотный проект" по реализации активов ликвидируемых банков.

Его суть заключается в проведении аукционов по голландской модели: в течение 1 дня будет происходить автоматическое пошаговое снижение цены лота до того момента, пока первый из покупателей не нажмет кнопку "купить".

Для максимизации цены продажи фонд, в частности, предусмотрел этап представления закрытых ценовых предложений.