Технологии могут сократить 30% штата банков за 5 лет - экс-глава Citigroup

Развитие технологий может привести к исчезновению около 30% банковских позиций в ближайшие пять лет, полагает бывший главный исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит.

Искусственный интеллект и роботизация упрощают процессы и сокращают потребность в специалистах таких отделов, как бэк-офис, сказал он в интервью Bloomberg.

В.Пандит возглавлял Citigroup с 2007 года по 2012 год, то есть во время финансового кризиса. В настоящее время он является главным исполнительным директором инвестиционной компании Orogen Group, которая была создана в 2016 году и соучредителем которой он является.

Крупнейшие компании Уолл-стрит используют технологии, включая машинное обучение и облачные вычисления, для автоматизации операций, заставляя многих сотрудников адаптироваться к изменениям или искать новую работу. Главный операционный директор Bank of America Corp. Том Монтаг заявлял в июне, что банк продолжит сокращать расходы, отыскивая дополнительные способы заменить людей технологиями.

