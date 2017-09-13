Фонд гарантирования вкладов физических лиц зарегистрировал в Министерстве юстиции решение о продаже активов по принципу "голландского аукциона".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Фонд гарантирования вкладов ввел "пилотный проект" по реализации активов ликвидируемых банков.

Его суть заключается в проведении аукционов по голландской модели: в течение 1 дня будет происходить автоматическое пошаговое снижение цены лота до того момента, пока первый из покупателей не нажмет кнопку "купить".

Для максимизации цены продажи фонд, в частности, предусмотрел этап представления закрытых ценовых предложений.

Условия "пилотного проекта" утверждены решением исполнительной дирекции фонда №3117, зарегистрированного в Министерстве юстиции.

"Введение новой модели торгов по принципам голландского аукциона - следующий этап эволюции подходов к реализации активов Фондом гарантирования. Мы уже обеспечиваем максимальное раскрытие информации об активах, разработали и запустили понятную и транспарентную систему ProZorro.Продажи, начальная цена устанавливается на уровне балансовой стоимости. Новый "пилотный проект", сохраняя все наши наработки, должен помочь нам оптимизировать процесс реализации активов", - рассказала заместитель директора-распорядителя фонда Светлана Рекрут.

По условиям "пилотного проекта", аукционы и в дальнейшем будут происходить исключительно в системе ProZorro.Продажи.

Отличие от текущей модели - автоматическое пошаговое снижение цены от начальной к цене продажи будет происходить в течение 1 дня.

В общем, за день торгов цена может снизиться со 100 до 20% от номинала.

Зато будет увеличены сроки экспозиции активов: рынка на ознакомление с лотами будет предоставлено от 14 до 40 рабочих дней.

Среди ключевых изменений - отмена ограничения по количеству участников торгов.

Даже при условии, что участие в аукционе примет 1 покупатель, который сделает ставку, - торги будут считаться состоявшимися.

Еще одна важная новация - зарегистрироваться на торги можно даже в день проведения аукциона.

Новая модель аукциона планируется использовать как для индивидуального продажи активов, так и для реализации пулов активов.

Первые лоты планируется выставить на продажу уже в конце сентября текущего года.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Фонд гарантирования вкладов реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.

В 2017 году фонд рассчитывает увеличить продажи активов в 2 раза.