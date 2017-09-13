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Фонд гарантирования вкладов зарегистрировал в Минюсте решение о продаже активов по "голландскому аукциону"
17:54 13.09.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц зарегистрировал в Министерстве юстиции решение о продаже активов по принципу "голландского аукциона".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
Фонд гарантирования вкладов ввел "пилотный проект" по реализации активов ликвидируемых банков.
Его суть заключается в проведении аукционов по голландской модели: в течение 1 дня будет происходить автоматическое пошаговое снижение цены лота до того момента, пока первый из покупателей не нажмет кнопку "купить".
Для максимизации цены продажи фонд, в частности, предусмотрел этап представления закрытых ценовых предложений.
Условия "пилотного проекта" утверждены решением исполнительной дирекции фонда №3117, зарегистрированного в Министерстве юстиции.
"Введение новой модели торгов по принципам голландского аукциона - следующий этап эволюции подходов к реализации активов Фондом гарантирования. Мы уже обеспечиваем максимальное раскрытие информации об активах, разработали и запустили понятную и транспарентную систему ProZorro.Продажи, начальная цена устанавливается на уровне балансовой стоимости. Новый "пилотный проект", сохраняя все наши наработки, должен помочь нам оптимизировать процесс реализации активов", - рассказала заместитель директора-распорядителя фонда Светлана Рекрут.
По условиям "пилотного проекта", аукционы и в дальнейшем будут происходить исключительно в системе ProZorro.Продажи.
Отличие от текущей модели - автоматическое пошаговое снижение цены от начальной к цене продажи будет происходить в течение 1 дня.
В общем, за день торгов цена может снизиться со 100 до 20% от номинала.
Зато будет увеличены сроки экспозиции активов: рынка на ознакомление с лотами будет предоставлено от 14 до 40 рабочих дней.
Среди ключевых изменений - отмена ограничения по количеству участников торгов.
Даже при условии, что участие в аукционе примет 1 покупатель, который сделает ставку, - торги будут считаться состоявшимися.
Еще одна важная новация - зарегистрироваться на торги можно даже в день проведения аукциона.
Новая модель аукциона планируется использовать как для индивидуального продажи активов, так и для реализации пулов активов.
Первые лоты планируется выставить на продажу уже в конце сентября текущего года.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Фонд гарантирования вкладов реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.
В 2017 году фонд рассчитывает увеличить продажи активов в 2 раза.
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