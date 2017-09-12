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НБУ утвердил прогноз по прибыли за 2017 на 47,8 млрд гривен
13:07 12.09.2017 |
Национальный банк утвердил прогноз по прибыли за 2017 года на уровне 47,8 млрд гривен.
Об этом журналистам сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"Сегодня совет НБУ утвердил прогноз прибыли за 2017 год на уровне 47,8 млрд гривен. Там есть 2 момента. Перечисление прибыли будет таким, как утвердит его аудитор", - сказала она.
По ее словам, на перечисление прибыли повлияет завершение переговоров по репрофайлингу.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38 млрд гривен.
Из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд гривен, которая должна быть перечислена в госбюджет Украины в течение этого года, осталось перечислить еще 14,4 млрд гривен.
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