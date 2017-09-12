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НБУ проводит верификацию источников докапитализации 7 банков
11:24 12.09.2017 |
Национальный банк проводит верификацию источников докапитализации 7 банков.
Об этом во вторник в ходе конференции "Защита прав потребителей финансовых услуг 2017: путь к развитию доверия" сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"В настоящее время НБУ проводит верификацию источников средств докапитализации 7 небольших банков", - сказала она.
По словам Рожковой, из небольших банков 90% не требуют докапитализации с точки зрения качества активов.
При этом из первых 60 банков 21 финучреждение не требовало докапитализации по результатам диагностики, а 18 банков досрочно выполнили ее, тогда как 14 банков еще в процессе выполнения докапитализации.
Как сообщали Українські Новини, с начала года количество банков в Украине уменьшилось с 96 до 88.
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