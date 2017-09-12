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Активы Фонда гарантирования вкладов в августе сократились на 4,1% до 14,2 млрд гривен
09:47 12.09.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе сократились на 4,1%, или на 0,6 млрд гривен до 14,184 млрд гривен (на 1 сентября).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов входит 91 участник.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,492 млрд гривен (по состоянию на 1 августа).
С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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