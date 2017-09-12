Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в августе сократилась на 1,1% до 63,8 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в августе сократился на 1,1%, или на 704 млн гривен до 63,792 млрд гривен по состоянию на 1 сентября 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7% с 74,8 млрд гривен.

Из 63,8 млрд гривен задолженность неплатежеспособных банков составила примерно 51,3 млн гривен, 12,5 млрд гривен - рефинансирование Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.