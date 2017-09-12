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Финтех-стартап Square подал официальную заявку на получение банковской лицензии в США
18:03 11.09.2017 |
Финтех-стартап Square, которым в настоящее время руководит основатель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), подал официальную заявку на получение банковской лицензии в США в соответствии с уставами промышленных займов (ILC).
Эти положения позволяют компаниям заниматься предоставлением банковских услуг совместно с оказанием других коммерческих услуг.
По заявлению пресс-секретаря Square, новый банк будет предлагать кредиты малому бизнесу, аналогично его кредитному сервису Square Capital, который работает в партнерстве с Celtic Bank, а также некоторыми депозитными сервисами. Статус обладателя лицензии ILC позволит Square продолжить кредитование, но уже независимо от банка-партнера ( в настоящее время им выступает Celtic Bank). По словам Джека Дорси, Square на сегодняшний день предоставил кредитов более чем 140 тыс. предприятий на сумму свыше 1,8 млрд долл. США при среднем размере одного кредита 6 тыс. долл. США.
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