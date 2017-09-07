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Кабмин предлагает Раде не распространять действие закона о госзакупках на привлечение советника для продажи акций госбанков
09:56 07.09.2017 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде не распространять действие закона о государственных закупках на случаи, если предметом закупки являются услуги советника по продаже акций государственных банков.
Об этом говорится в законопроекте №7067, зарегистрированном 4 сентября, передают Українські Новини.
В настоящее время для подготовки пакетов акций банков, в капитализации которых приняло участие государство, Министерство финансов привлекает советника для проведения их оценки и других мер.
В то же время нормы закона "Об осуществлении государственных закупок" не позволили Минфину в 2012-2013 годах обеспечить успешный отбор советника по причине фактического отсутствия юридических лиц, соответствующих квалификационным критериям закона.
Для урегулирования данной ситуации, Кабмин предлагает не распространять действие этого закона на случаи, если предметом закупки являются услуги, предоставляемые советником по продаже пакетов акций госбанков.
Как сообщали Українські Новини, согласно стратегии развития госбанков, государство должно в течение 2017 года выйти из капитала Укргазбанка, а к середине 2018 продать миноритарные доли в Ощадбанке и Укрэксимбанке.
В декабре 2016 года государство стало собственником Приватбанка.
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