SWIFT поменял систему техподдержки банков России

Межбанковская система электронных платежей SWIFT изменила систему технической поддержки российских пользователей, исключив из нее компанию-посредника.

Об этом в комментариях агентству ТАСС сообщили несколько источников на финансовом рынке. Как сообщил один из источников, SWIFT исключила промежуточное звено - некую компанию Alliance Factors - из цепочки оказания технической поддержки РФ: в мае 2017 г. эта компания лишилась доступа к информации российских пользователей.

"Россия до сих пор оставалась единственной страной в мире, с которой SWIFT решал технические проблемы через посредника - компанию Alliance Factors. С 1 мая SWIFT закрыл этой компании доступ к так называемой первой линии поддержки.

В 1990-х гг., когда российские банки только начали подключаться к системе SWIFT, это было актуально: не все технические специалисты знали английский язык, а порой бывали проблемы с интернетом. Но сейчас это в далеком прошлом. Просьба российских банков была четкой и простой - решать технические проблемы напрямую, без посредника".

Другой источник ТАСС отметил: российская сторона обращала внимание SWIFT на то, что о компании Alliance Factors нет никаких данных и неизвестно, как данная компания обращается с информацией, которую ей предоставляли российские банки, обращаясь за технической поддержкой в SWIFT.

"Мы обращали внимание SWIFT на то, что в разделе "поддержка" нет никаких данных о Alliance Factors, а информирование российских пользователей о взаимодействии с этой компанией происходит на основе закрытых рассылок SWIFT.

Мы не говорим, что компания плохо выполняла функции технической поддержки. Но нам до сих пор непонятно, из какого именно офиса осуществляется техническая поддержка. Мы не знаем, как компания обращается с конфиденциальной информацией, которую ей предоставляют банки для решения проблемы. Мы также не можем быть уверены, что сотрудники компании не работают на аутсорсинге.

SWIFT больше не перекидывает обращения банков в Alliance, а у Alliance больше нет доступа к конфиденциальной информации российских пользователей".

Еще один источник ТАСС указал на то, что существование подобного посредника создавало угрозу утечки информации из-за наличия у Alliance Factors доступа к конфиденциальным данным российских банков.

"Совершенно очевидно, что наличие посредника как минимум создает угрозу утечки информации. Неправильно, когда третья сторона получает доступ к конфиденциальной информации о возникающих у банка проблемах, о банковской инфраструктуре и так далее. Тем более если третья сторона не состоит в контрактных отношениях с банком.

Контракт ведь заключается со SWIFT, в какой момент появляется третья сторона - непонятно. Если деньги пропадут, то вопрос - а кто имел доступ к конфиденциальным данным и кто будет нести ответственность".

Как отмечается, после устранения данного "посредника" начиная с 2018 г. банки будут решать технические проблемы, только обращаясь напрямую в круглосуточные центры поддержки SWIFT.