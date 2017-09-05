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НБУ усовершенствовал условия применения санкций к банкам
18:03 05.09.2017 |
Национальный банк оптимизировал условия применения мер воздействия к банкам.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В частности установлено исключение в условиях введения Национальным банком особого режима контроля за деятельностью банка и назначение куратора по банку, которому предоставлен кредит для поддержания ликвидности.
Так, отныне основанием для назначения куратора не должен служить факт получения банком от НБУ кредита для поддержки ликвидности или наличия у банка такого кредита.
Национальный банк также ввел равные условия начисления штрафов за нарушение банками требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Если раньше такие штрафы начислялись в процентном значении от размера зарегистрированного уставного капитала банка, то теперь они будут определяться в рамках установленного предельного размера за соответствующий вид нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Указанные изменения внесены в положение о применении Национальным банком мер воздействия постановлением правления НБУ от 31 августа 2017 №84, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщали Українські Новини, в конце августа Национальный банк разрешил кредитование в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке.
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