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Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
21:32 01.09.2017 |
Компания Huawei запустила свой платёжный сервис ещё в марте прошлого года. На данный момент он работает только в Китае, что вполне логично. Однако, в отличие от многих других производителей смартфонов, которые запустили аналогичные сервисы, Huawei занимает третье место в списке крупнейших игроков рынка смартфонов и, вполне возможно, скоро сместит со второго компанию Apple.
А это значит, что Huawei вполне может заняться распространением своего платёжного сервиса на другие регионы. Судя по новым данным, на очереди Европа. Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака Huawei Pay в соответствующий европейский орган.
Подробностей пока нет. Возможно, в Европе Huawei Pay представят вместе с флагманским Mate 10.
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