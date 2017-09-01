Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу

Компания Huawei запустила свой платёжный сервис ещё в марте прошлого года. На данный момент он работает только в Китае, что вполне логично. Однако, в отличие от многих других производителей смартфонов, которые запустили аналогичные сервисы, Huawei занимает третье место в списке крупнейших игроков рынка смартфонов и, вполне возможно, скоро сместит со второго компанию Apple.

А это значит, что Huawei вполне может заняться распространением своего платёжного сервиса на другие регионы. Судя по новым данным, на очереди Европа. Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака Huawei Pay в соответствующий европейский орган.

Подробностей пока нет. Возможно, в Европе Huawei Pay представят вместе с флагманским Mate 10.