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В Сингапуре разработают единый QR-код для платежей
21:07 30.08.2017 |
Национальный Платежный совет Сингапура создал отраслевую рабочую группу, в состав которой вошли банки, платежные системы, поставщики QR-услуг и правительственные организации. Цель группы заключается в разработке стандартизированных технических условий кода до конца 2017 года.
Совет утверждает, что QR-коды - это более дешевая и менее требовательная к инфраструктуре альтернатива платежным системам на основе дебетовых и кредитных карт, что делает QR-коды более привлекательными для небольших ТСП, работающих с наличностью.
Но чтобы не допустить фрагментации из-за возможного появления нескольких QR-кодов, различных правообладателей, требуется единая система. В апреле местные банки DBS и OCBC сообщили о планах внедрения основанных на QR-кодах платежей в офлайн-магазинах в рамках совместного проекта с национальной процессинговой компанией Nets.
Новая рабочая группа представит технические спецификации для работы как с местными, так и с международными платежными системами, а также разработает структуру управления и стратегию реализации.
Йео Хьянг Менг (Yeo Hiang Meng), член Платежного совета и президент Федерации объединений ТСП, Сингапур, отметил: «Сингапурцы заинтересованы в развитии мобильной платежной среды. Федерация объединений ТСП совместно с объединениями ТСП, банковской ассоциацией Сингапура и финансовыми учреждениями намерена ускорить внедрение единого QR-кода для мобильных платежей».
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