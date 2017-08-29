В январе-июле количество банков уменьшилось с 96 до 89

Количество коммерческих банков в январе-июле уменьшилось с 96 до 89.

Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, передают Українські Новини.

В июле количество банков уменьшилось с 90 до 89 (на 1 августа), а с начала года с 96.

За июль с рынка был выведен банк "Новый".

В 1-м квартале банковский рынок покинули Платинум Банк, банк "Народный капитал", Фортуна-банк, Вектор Банк, а во 2-м квартале Финбанк и Диамантбанк.

Из 89 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со 100%-ным инкапиталом (на 1 января 2017 года - 38 и 17 соответственно).

Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в 2016 году уменьшилось на 21 до 96.