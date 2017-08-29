В июле активы банков увеличились на 2% до 1,26 трлн гривен

В июле активы коммерческих банков увеличились на 2,1% до 1,263 трлн гривен по сравнению с июнем.

Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка, передают Українські Новини.

Так, если по состоянию на 1 июля активы работающих банков составляли 1,238 трлн гривен, то к 1 августа они выросли до 1,263 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).

При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,74 трлн гривен.

Объем предоставленных кредитов за июль сократился на 1 млрд гривен, или на 0,1% до 971,8 млрд гривен.

Обязательства банков за этот период уменьшились на 1 млрд гривен, или на 0,1% до 1,096 трлн гривен, капитал банков увеличился на 26,5 млрд гривен, или на 19% до 167 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, количество коммерческих банков в январе-июле уменьшилось с 96 до 89.