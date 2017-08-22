Норматив достаточности регулятивного капитала украинских банков в июле вырос до 15,35%

Норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) украинских банков в июле вырос на 2,9 процентных пункта и на 1 августа составил 15,35% при нормативном требовании не менее 10%, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Согласно приведенным данным, норматив мгновенной ликвидности (Н4) за месяц увеличился на 0,84 п.п - до 59,43% при нормативном требовании не менее 20%. Норматив текущей ликвидности (Н5) вырос до 108,48% с 106,61% при нормативном требовании не менее 40%. Норматив краткосрочной ликвидности(Н6) увеличился до 97,42% с 94,95% при нормативном требовании не менее 60%. Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), предельное значение которого ограничено 25%, уменьшился до 20,35% с 20,64%. Норматив больших кредитных рисков (Н8) уменьшился до 223,77% с 293,88% при нормативном требовании не более 8-кратного размера регулятивного капитала. Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) уменьшился до 20,05% с 26,84% при нормативном требовании не более 25%.

По данным НБУ, на 1 августа 2017 года в Украине действовало 89 банков.

