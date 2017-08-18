14 банков из 60 крупнейших требуют докапитализации, - НБУ

Национальный банк констатирует, что 14 банков из 60 крупнейших по-прежнему нуждается в докапитализации.

Об этом свидетельствуют обнародованные результаты диагностического обследования 60 крупнейших банков по состоянию на 20 июля, передают Українські Новини.

На сайте НБУ сообщается, что по результатам диагностики первой группы (крупнейшие банки) из 20 банков, в докапитализации нуждались 16 финучреждений.

12 банков этой группы выполнили программу, а 2 финучреждения - Фидобанк и "Хрещатик" - были признаны неплатежеспособными.

Таким образом, из крупнейших банков в докапитализации нуждаются 2 банка.

По итогам диагностики второй группы из 19 банков (крупные банки) в докапитализации нуждались 12 финучреждений.

По состоянию на конец июля 4 банка выполнили программу в полном объеме, а 3 финучреждения - Платинум Банк, Диамантбанк и Фортуна-банк - были признаны неплатежеспособными.

Таким образом, из этой группы в докапитализации еще нуждаются 5 банков.

Диагностика следующей группы из 21 банка (средние банки) показала потребность в докапитализации 11 финучреждений.

Среди 11 финучреждений 2 банка уже выполнил программу и 2 признаны неплатежеспособными (Финбанк и банк "Новый").

Таким образом, в первой группе еще 2 банка должны выполнить программу, во второй группе - 5 банков, в третьей - 7 финучреждений.

Как сообщали Українські Новини, с начала года количество банков в Украине уменьшилось с 96 до 88.