ГФС разрешила банкам списывать безнадежные кредиты без налоговых последствий

Государственная фискальная служба отозвала свое письмо от 8 февраля 2017 года, которым устанавливалось, что задолженность признается безнадежной только в части сумм долга свыше 360 дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков, передают Українські Новини.

"Если задолженность существует только по телу кредита, а по начисленным процентам отсутствует, для целей налогообложения признается только задолженность по телу кредита. тому поспособствовала позиция Минфина, сформулированная в ответе на обращение НАБУ", - сообщили в ассоциации.

Ранее Министерство финансов в своем письме в адрес НАБУ согласилось, что к безнадежной задолженности банками относится задолженность по финансовому кредиту, по которому просрочено более 360 дней погашение части долга.

То есть, если задолженность по телу кредита просрочена свыше 360 дней, а по сумме начисленных процентов такая задолженность отсутствует, то безнадежным для целей налогообложения признается весь кредит, что включает задолженность по основному долгу, так и задолженность по начисленным процентам.

Соответственно банки, дождались закрытия одного из многих проблемных вопросов, с которыми сталкивается банковская система при трактовке норм Налогового кодекса Украины и Фискальной службой.

Как сообщали Українські Новини, в марте Независимая ассоциация банков обвиняла Государственную фискальную службу в необоснованных и незаконных налоговых штрафах банков.