НБУ намерен ужесточить требования к аудиторам

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ужесточить требования к аудиторской фирме и ее работникам, допускаемым к проверкам банков, в частности, исключить случаи допуска к новым проверкам таких аудиторов, которые ранее участвовали в проверках в составе аудиторских фирм, уже исключенных Нацбанком из соответствующего реестра.

Соответствующий проект изменений в Положение о порядке ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, Нацбанк обнародовал на своем сайте в четверг вечером.

Согласно ему, число требований к документам, подаваемым для включения в реестр. Увеличено с 11-ти до 16-ти.

Претендент, в частности, должен будет предоставить штатное расписание аудиторской фирмы; информацию о квалификации руководителя, аудиторов аудиторской фирмы и опыте предоставления аудиторских услуг банкам; сертификаты от международных организаций, подтверждающие квалификацию в сфере МСФО не менее двух работников; а также подтверждение ежегодного обучения аудиторов по программе Аудиторской палаты Украины.

Помимо того, Нацбанк хочет знать информацию о предоставлении аудиторских услуг банкам с подачей копий таких договоров за последние два года, а не зад, как сейчас.

Другим изменением является увеличение минимального числа аудиторов, имеющих сертификаты аудитора банков, с двух до пяти и подача дополнительно документов о квалификации в сфере бухгалтерского учета и аудита еще не менее пяти других штатных работников аудиторской фирмы, привлекаемые к выполнению задач по аудиту.

Проект также предусматривает подачу документа, подтверждающего право собственности или право пользования на срок не менее одного года помещением, которое будет использоваться для осуществления аудиторской деятельности, и информацию об арендодателе.

Еще одно новое требование в документе - информация о наличии компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств и других технических условий, обеспечивающих качественное проведение аудиторской проверки банков.

