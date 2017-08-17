Банкам надо подготовиться к жесткому Brexit - представитель ЕЦБ

Банки должны подготовиться к выходу Великобритании из состава Европейского союза, предполагая "жесткий вариант" Brexit, заявила член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Забине Лаутеншлегер.

"Никто не знает, как будет разворачиваться Brexit, и поэтому все затронутые этим банки должны подготовить себя, держа в голове жесткий Brexit", - сообщается в бюллетене, выпущенном ЕЦБ.

З.Лаутеншлегер подчеркнула, что хотя Лондон в дальнейшем по-прежнему останется важным глобальным финансовым центром, тем не менее он больше не будет являться "точкой автоматического доступа" в ЕС.

Также она сказала, что некоторые крупные банки достигли определенных сдвигов в вопросе о перемещении своей деятельности в еврозону, однако немногие из них приняли окончательное решение. Банковским кругам следует как можно быстрее принять решение, потому что в соответствии со стандартной процедурой они ограничены во времени.

Член правления ЕЦБ также предупредила, что считает недопустимым вариант, когда базирующиеся в Британии банки, планирующие перенести операции в другую страну до Brexit, оставят свое руководство в Лондоне, а в ЕС повесят только "табличку на дверь". Она сказала, что ЕЦБ не выдаст лицензии "пустым оболочкам", пишет The Times.

