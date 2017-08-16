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НБУ прогнозирует прибыльность банковского сектора в 2017
12:31 16.08.2017 |
Национальны банк Украины прогнозирует прибыльность банковского сектора в 2017 году без учета финансового результата Приватбанка.
Об этом говорится в обновленном обзоре банковского сектора за август, передают Українські Новини.
НБУ отмечает, что во 2-м квартале отдельные крупные банки - Приватбанк и банки с российским государственным капиталом - показали убытки из-за формирования резервов и продажи проблемных кредитов.
Это привело к чистому убытку системы на 5,1 млрд гривен.
Остальные банки в целом во 2-м квартале получили чистую прибыль 3,9 млрд гривен (6,9 млрд гривен за полугодие).
"Операционная эффективность банков значительно выше, чем в прошлом году, чистая операционная прибыль системы к вычету в резервы в 1-м полугодии увеличилась почти вдвое. По итогам года банковский сектор получит прибыль (без учета Приватбанка)" - сообщили в НБУ.
По данным регулятора, в 1-м квартале чистые процентные доходы банков составили 11,6 млрд гривен, во 2-м квартале - 12,5 млрд гривен, чистые комиссионные доходы - 6,6 и 7,1 млрд гривен соответственно.
Кроме того, банки осуществляли отчисления в резервы за 1-е полугодие - 20,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за 6 месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы (банков, которые были платежеспособными на отчетную дату) составил 1,85 млрд гривен.
Убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
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