ФГВФЛ: До 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются обслуживать свои кредиты

Об этом заявляют в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

В ведомстве сообщили, что активизируют сотрудничество с Бюро кредитных историй (БКИ) и обновляет информацию о заемщиках неплатежеспособных банков.

"Согласно действующих соглашений, уже обновлена информация о заемщиках 18 банков. Прежде всего тех, кто не выполняют свои кредитные обязательства. Еще почти 30 финучреждений налаживают процесс автоматической передачи", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Несмотря на то, что отнесение банка к категории неплатежеспособных не прекращает действие кредитных договоров, абсолютное большинство заемщиков - до 95%, просто отказываются обслуживать свои кредиты. Даже те, кто до этого исправно исполнял свои обязательства, заявляют в фонде.

"Возможно, кто-то думает: "при ликвидации банка о заемщике забудут, а долги спишутся". Это не так! Все, кто имеет кредиты, должны их возвращать. Ведь это - активы банка, и средства, полученные от их погашения, направляются на удовлетворение требований кредиторов. Мы часто обнаруживаем заемщиков, прежде всего корпоративных клиентов, которые взяли кредиты сразу в нескольких банках, но ни один договор не обслуживают! Страна, и прежде всего действующие банки, должны знать таких «героев» поименно", - заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Фонд призвал заемщиков неплатежеспособных банков погашать свои кредиты.

Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц передал коллекторским компаниям права требования задолженности по кредитам банковских заемщиков на 20 млрд грн.