PayPal откроет инновационные лаборатории в Индии

PayPal объявила об открытии в Индии двух лабораторий по внедрению инноваций для развития финтех-стартапов в стране.

В новых лабораториях PayPal будут изучаться вопросы внедрения цифровых платежных технологий и решений на базе искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, данных и аналитики, Интернета вещей и робототехники. Также лаборатории займутся реализацией некоторых текущих программ компании, таких как PayPal Incubator.

Основное внимание в лабораториях будет уделяться оптимизации внедрения технологий нового поколения и нестандартных идей в условиях развития экосистемы и разнообразия ТСП в стране. В Индии в период 2013-2016 г.г. было зарегистрировано более 145 тысяч патентов.