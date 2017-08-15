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Доля активов госбанков в системе увеличилась с 52% до 55,6% в 1-м полугодии, - НБУ
10:37 14.08.2017 |
Национальный банк констатирует, что доля банков с государственным капиталом по объему активов в 1-м полугодии увеличилась с 52% (на 1 января) до 55,6% (на 1 июля).
Об этом свидетельствуют подсчеты, проведенные Українськими Новинами.
В Украине работает 6 банков с государственной долей (Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УБРР и Расчетный центр).
Согласно обнародованной Национальным банком финансовой отчетности, по состоянию на 1 июля общий объем активов госбанков составил 686,3 млрд гривен (составляет 55,6% от общего объема активов банковской системы - 1,233 трлн гривен).
Таким образом, доля госбанков в системе увеличилась с 52% (на 1 января - 644,5 млрд гривен) до 55,6%.
В то же время доля банков иностранных банковских групп снизилась с 35% до 31,7%, а банков с частным капиталом - с 13% до 12,7%.
Как сообщали Українські Новини, за 6 месяцев чистый убыток банковской системы (банков, которые были платежеспособными на отчетную дату) составил 1,85 млрд гривен.
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