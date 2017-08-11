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Банковская система Украины в I пол. 2017 получила 1,85 млрд чистого убытка
18:36 11.08.2017 |
В июне 2017 года убыток банковской системы составил 8,504 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
Если в июне убыток банков составил 8,5 млрд гривен, то за 6 месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы (банков, которые были платежеспособными на отчетную дату) составил 1,85 млрд гривен.
По итогам первого квартала прибыль составила 4,1 млрд гривен (с учетом корректирующих проводок по состоянию на 15 мая).
"Главной причиной ухудшения финансового результата стало существенный рост во 2-м квартале 2017 года отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд гривен. Преобладающую долю которых сформировали 2 банка - ПриватБанк и Проминвестбанк", - объяснили такой результат в НБУ.
Убытки Приватбанка и Проминвестбанка привели к отрицательному финансовому результату группы государственных банков и банков с иностранным капиталом соответственно.
По итогам 1-го полугодия совокупный убыток государственных банков составил около 1,8 млрд гривен (без учета результата Приватбанка прибыль в 1,1 млрд гривен), банков с иностранным капиталом - 1,1 млрд гривен (без учета результата Проминвестбанка прибыль почти 3,7 млрд гривен).
Совокупная чистая прибыль банков с частным капиталом за отчетный период превысила 1 млрд гривен.
Среди положительных тенденций 1-го полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост чистого комиссионного дохода (на 34%) и чистого процентного дохода (на 3,5%).
Рост чистого процентного дохода произошел за счет более быстрого сокращения процентных расходов по сравнению с процентными доходами по операциям банков с физическими лицами.
Из 90 платежеспособных состоянию на 1 июля 2017 года банков 70 банков по итогам 1-го полугодия были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд гривен, 20 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 июля:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|Доходы
|87 016
|100,0
|1.1
|Процентные доходы
|60 795
|69,9
|1.2
|Комиссионные доходы
|18 075
|20,8
|1.3
|Результат от торговых операций
|4 518
|5,2
|1.4
|Другие операционные доходы
|2 537
|2,9
|1.5
|Другие доходы
|601
|0,7
|1.6
|Возврат списанных активов
|490
|0,6
|2
|Расходы
|88 669
|100,0
|2.1
|Процентные расходы
|36 745
|41,4
|2.2
|Комиссионные расходы
|4 365
|4,9
|2.3
|Другие операционные расходы
|4 087
|4,6
|2.4
|Общие административные расходы
|20 631
|23,3
|2.5
|Другие расходы
|1 297
|1,5
|2.6
|Отчисления в резервы
|20 033
|22,6
|2.7
|Налог на прибыль
|1 511
|1,7
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|-1 653
|х
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