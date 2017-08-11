Фонд гарантирования вкладов досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 августа совершил досрочное погашение части кредита Национального банка в сумме 400 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

"Такое погашение не несет угрозы финансовому состоянию фонда в ближайшей перспективе, уменьшает расходы на обслуживание долга и является первым признаком стабилизации системы гарантирования", - отметили в Фонде гарантирования вкладов.

Погашение кредита стало возможным благодаря поступлениям от реализации активов ликвидируемых банков.

По расчетам фонда, созданного запаса средств достаточно для погашения части кредита Национального банка, который был привлечен в 2014 году.

Как сообщали Українські Новини, в течение 2014-2016 годов для обеспечения выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов вынужден был привлекать кредиты НБУ и Министерства финансов.

Стоимость этих заимствований для фонда составляла от 10 до 12,5% годовых.

По состоянию на 11 августа остаток задолженности фонда по этим кредитам составляет 68,225 млрд гривен, из них 8,666 млрд гривен - задолженность по кредитам НБУ и 59,559 млрд гривен - перед Минфином.