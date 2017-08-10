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Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в июле сократилась на 1,4% до 64,5 млрд гривен
11:05 10.08.2017 |
Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в июле сократился на 1,4%, или на 921 млн гривен до 64,496 млрд гривен на 1 августа 2017 года.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 13,7% с 74,8 млрд гривен.
Из 64,5 млрд гривен задолженность неплатежеспособных банков составила примерно 51,8 млн гривен, 12,7 млрд гривен - рефинансирование Приватбанка.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.
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