Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в июле сократилась на 1,4% до 64,5 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в июле сократился на 1,4%, или на 921 млн гривен до 64,496 млрд гривен на 1 августа 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 13,7% с 74,8 млрд гривен.

Из 64,5 млрд гривен задолженность неплатежеспособных банков составила примерно 51,8 млн гривен, 12,7 млрд гривен - рефинансирование Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.