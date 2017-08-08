Финансовые новости
- |
- 08.08.17
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки Британии страдают от кадровых проблем Трампа
17:07 08.08.2017 |
Законодательные и следственные отсрочки в Министерстве юстиции США мешают усилиям трех крупнейших банков Великобритании по реабилитации после глобального финансового кризиса и других проблем, заявили руководители банков, пишет Reuters.
Как и их глобальные конкуренты, крупнейшие банки Великобритании потратили миллиарды долларов на штрафы, урегулирование и реструктуризацию, чтобы справиться с юридическими и финансовыми последствиями кризиса 2008 года.
В Barclays, RBS и Standard Chartered надеются, что их нерешенные дела в США могут быть урегулированы в этом году, но все надежды померкли в связи с тем, что президент США Дональд Трамп не может назначить ключевых сотрудников министерства юстиции.
Призрак расследований в США создает этим банкам проблемы из-за снижения цен на акции, необходимости удерживать миллиарды долларов для вероятных штрафов, а также стресс-тестов Банка Англии, говорят аналитики.
В отношении Barclays власти США ведут расследование, подозревая его в нарушениях при продаже ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, в преддверии финансового кризиса, RBS находится под следствием по аналогичным обвинениям. В отношении Standard Chartered веется расследование из-за подозрения в том, что банк нарушил санкционные правила, связанные с Ираном.
Прогресс в делах банков в Соединенных Штатах замедлился после победы на выборах Трампа в ноябре прошлого года, и ключевые роли в министерстве юстиции остались без изменений, сказали руководители кредиторов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Тбилиси превращает Саакашвили в Януковича
|Concorde Capital прогнозирует рост международных резервов НБУ до $18,5 млрд до 2018
|Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до 2018
|Бой за "Муравейник". Что происходит на Светлодарской дуге
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 8 августа составил 25,7326 грн
|Банки Британии страдают от кадровых проблем Трампа
|Доллар дешевеет 8 июля из-за заявлений ФРС о слабости инфляции в США
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 124,82 млн гривен до 296,1 млрд гривен 8 августа
|Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до 2018
|НБУ обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард"
|Биткойн продолжает победное ралли, рынок криптовалют оценивается в $120 млрд
Это интересно
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров