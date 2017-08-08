Банки Британии страдают от кадровых проблем Трампа

Законодательные и следственные отсрочки в Министерстве юстиции США мешают усилиям трех крупнейших банков Великобритании по реабилитации после глобального финансового кризиса и других проблем, заявили руководители банков, пишет Reuters.

Как и их глобальные конкуренты, крупнейшие банки Великобритании потратили миллиарды долларов на штрафы, урегулирование и реструктуризацию, чтобы справиться с юридическими и финансовыми последствиями кризиса 2008 года.

В Barclays, RBS и Standard Chartered надеются, что их нерешенные дела в США могут быть урегулированы в этом году, но все надежды померкли в связи с тем, что президент США Дональд Трамп не может назначить ключевых сотрудников министерства юстиции.

Призрак расследований в США создает этим банкам проблемы из-за снижения цен на акции, необходимости удерживать миллиарды долларов для вероятных штрафов, а также стресс-тестов Банка Англии, говорят аналитики.

В отношении Barclays власти США ведут расследование, подозревая его в нарушениях при продаже ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, в преддверии финансового кризиса, RBS находится под следствием по аналогичным обвинениям. В отношении Standard Chartered веется расследование из-за подозрения в том, что банк нарушил санкционные правила, связанные с Ираном.

Прогресс в делах банков в Соединенных Штатах замедлился после победы на выборах Трампа в ноябре прошлого года, и ключевые роли в министерстве юстиции остались без изменений, сказали руководители кредиторов.