НБУ предоставил банкам право формировать кредитную документацию с применением электронной цифровой подписи

Национальный банк предусмотрел право банкам формировать кредитную документацию (дело) должника из электронных документов, созданных и подписанных банком и должником с применением электронной цифровой подписи.

Соответствующие изменения внесены в положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного постановлением правления НБУ №351 от 30 июня 2016 года.

Изменения в положение №351 также предусматривают: согласованность подходов к учету банками при расчете размера кредитного риска стоимости залогового имущества, взыскания данного имущества, реализация которого ограничена на законодательном уровне; определение банками стороны в обязательстве по факторинговым операциям с регрессом; уточнение требований в части удостоверения банками акта по контролю наличия и состояния залогового имущества в виде недвижимости и земельных участков; порядок оценки жилищно-строительных кооперативов.

Изменения в положение №351 утверждены постановлением правления Национального банка № 75 от 4 августа 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, с 8 августа Национальный банк утвердил новые размеры корректирующих коэффициентов по видам активов, принимаемых им в качестве обеспечения выполнения обязательств по операциям рефинансирования, операциям прямого репо и операциям по договорам хранения запасов наличности.