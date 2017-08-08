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Независимая ассоциация банков призывает Раду принять ряд законопроектов для возобновления кредитования
11:26 08.08.2017 |
Независимая ассоциация банков призывает Верховную Раду принять ряд законопроектов для возобновления кредитования.
Об этом сообщила ассоциация на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Независимая ассоциация банков сообщает, что принятие этих законопроектов позволит запустить рынок кредитования и вернуть в экономику более 400 млрд гривен.
Ассоциация привела перечень законопроектов, которые необходимо принять Верховной Раде до конца года.
Законопроект №6027-д от 31 июля позволяет ликвидировать законодательные пробелы, которые используются должниками, чтобы избежать уплаты кредитов.
Законопроект №2456-д от 29 декабря 2015 года позволит устранить пробелы в системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей и позволит регулировать применение электронных документов и дистанционных каналов обслуживания.
Законопроект №4004-д от 17 июня 2016 года предусматривает урегулирование проблемы валютных кредитов, полученных физическими лицами на приобретение единственного жилья, путем прощения части существующего долга и конвертации остальных выплат в гривну.
Законопроект №3132-д от 21 октября 2016 года направлен на повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствования процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений.
Законопроект №6232 от 23 марта текущего года направлен на нормативное урегулирование процессуальных механизмов, которые должны обеспечить эффективную, справедливую, беспристрастную и своевременную защиту прав и свобод личности в суде.
Законопроект №4646-д от 16 июня разработан, чтобы привести некоторые нормы действующего закона в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы ЕС №2013/34/ЕС и, таким образом, усовершенствовать порядок применения международной системы финансовой отчетности.
Законопроект №5592-д от 20 апреля направлен на повышение прозрачности фондового рынка и уровня корпоративного управления в акционерных обществах в соответствии с европейской практикой и стандартами.
Законопроект №6273 от 31 марта усиливает институциональную способность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, совершенствуя процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, в том числе ускорения продажи активов, а также предоставляет больше возможности кураторам НБУ еще до признания банка неплатежеспособным.
Как сообщали Українські Новини, Независимая ассоциация банков - крупнейшая банковская ассоциация, объединяющая более 50 банков.
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