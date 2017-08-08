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Власти США оштрафовали фининституты на $150 млрд за ипотечный кризис - FT
09:15 08.08.2017 |
Финансовые организации выплатили в США штрафы на сумму свыше $150 млрд по делам, связанным с финансовым кризисом, пишет The Financial Times.
Десять лет назад французский BNP Paribas закрыл доступ инвесторам к фондам, специализирующимся на ипотечном кредитовании категории subprime (с высокой степенью риска), сославшись на "полное исчезновение ликвидности". Этот день - 9 августа 2007 года - стал для многих датой, с которой начался финансовый кризис.
Фининституты в значительной степени оправились от последовавшей за этим Великой рецессии, но кризис в корне изменил экономику и рынки, и влияние от него на политику и общество по-прежнему ощущается, отмечается в статье.
Борьба с предполагаемыми проступками банков также остается незавершенной. В этом году министерство юстиции и другие регулирующие органы США получили $19 млрд, в том числе $5,5 млрд от Royal Bank of Scotland в прошлом месяце.
По расчетам FT, на Bank of America пришлось более трети от всего объема возмещений, выплаченных финучреждениями американским властям. Банк вернул около $56 млрд как за себя, так и за приобретенные им Countrywide, занимавшегося ипотечным кредитованием, и брокера Merrill Lynch.
На втором месте с $27 млрд находится JPMorgan Chase, купившая во времена кризиса Bear Stearns и Washington Mutual.
Основная часть из общей суммы выплат в $150,1 млрд - $89,1 млрд - приходится на обвинения фининститутов в том, что они вводили в заблуждение покупателей ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами.
В число финучреждений, которые попали в анализ FT, помимо банков, входят рейтинговые агентства и другие организации.
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