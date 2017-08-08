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Фонд гарантирования вкладов намерен перевести все банки-агенты на автоматизированную систему выплат
18:15 07.08.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен обязать банки-агенты выплачивать возмещения вкладчикам неплатежеспособных финансовых учреждений только через автоматизированную систему выплат.
Об этом говорится в проекте решения исполнительной дирекции фонда "О внесении изменений в положение о порядке определения банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физических лиц", передают Українські Новини.
Фонд намерен усовершенствовать порядок отбора и требований к банкам-агентам.
В частности, банки, которые хотят стать агентами Фонда гарантирования вкладов, должны обладать автоматизированной системой, которая обеспечивает осуществление выплат гарантированных сумм возмещений.
При этом они должны пройти успешное тестирование возможности выплат гарантированных сумм.
Как сообщали Українські Новини, автоматизированная система выплат создана для удобного получения вкладчиками неплатежеспособных банков гарантированной суммы.
Значительно расширяется сеть пунктов выплат за счет того, что вкладчик сможет выбрать для получения средств отделения не одного банка, к которому фонд направил реестр, а выбирать среди всех банков-агентов, подключенных к системе.
Выплаты с помощью автоматизированной системы также осуществляют следующие банки: Правэкс-банк, Альфа-Банк (Украина), Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, "Пивденний", Ощадбанк, Приватбанк и Идея Банк.
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