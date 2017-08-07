Финансовые новости
- |
- 07.08.17
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Активы Фонда гарантирования вкладов в июле увеличились на 12% до 14,8 млрд гривен
15:11 07.08.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июле увеличились на 12%, или на 1,6 млрд гривен до 14,789 млрд гривен (на 1 августа).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов входит 91 участник.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,4 млрд гривен (по состоянию на 1 июля).
С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
|Украина хочет выйти из совместного предприятия по производству ядерного топлива с Россией и Казахстаном
|Сейчас основная битва с операторами теневого рынка топлива идет за НДС
|"Сезон отпусков" в АТО. Охота на дронов и ожидание "Джавелинов"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 7 августа составил 25,7851 грн
|Доллар США дешевеет к евро 7 августа, но растет к корзине валют
|Депозитные ставки для физлиц 07.08.17
|Страховщики Украины за 6 мес. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 5,4%, выплаты - на 41,2%
|Международные резервы НБУ в июле сократились на 0,9% до $17,8 млрд
|Активы Фонда гарантирования вкладов в июле увеличились на 12% до 14,8 млрд гривен
Это интересно
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
|Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
|Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире