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Банки Швейцарии заплатили $1 млрд по по отрицательным процентным ставкам
16:51 31.07.2017 |
Швейцарские банки заплатили 970 млн швейцарских франков ($1 млрд) по отрицательным процентным ставкам в первом полугодии 2017 г., что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как клиенты продолжают накапливать наличные деньги.
Швейцарский национальный банк (SNB) взимает плату в размере 0,75% от крупных депозитов в центральном банке, что является краеугольным камнем его денежно-кредитной политики с января 2015 г., целью которого является ослабление курса швейцарской валюты.
Это бремя для банков, особенно в то время, когда богатые клиенты по-прежнему удерживают более пятой части своих сбережений в наличных деньгах, несмотря на быстрорастущие финансовые рынки, показали данные о доходах частных банков страны.
Количество богатых клиентов, предпочитающих хранить наличные деньги, в значительной степени снизилось с рекордно высокого уровня, наблюдаемого во время финансового кризиса, но этот показатель снижается крайне медленно.
UBS, крупнейший частный банк в мире, заявил на прошлой неделе, что денежные запасы в его флагманском подразделении управления капиталом снизились во II квартале до 21% вложенных активов с 21,5%.
UBS Wealth Management имеет 1,04 трлн франков в инвестированных активах.
Credit Suisse, четвертый по величине частный банк в мире по активам, сказал, что наличные сбережения во всех подразделениях на протяжении трех месяцев до конца июня держались на уровне 30%.
Наличные сбережения в Julius Baer, третьем по величине частном банке Швейцарии, снизились до 22% с 23%.
По словам финансового директора Julius Baer Дитера Энкельманна, сразу после кризиса в 2008 г. уровень наличных средств составил 34%, а до кризиса - 16%. Так что уровень может снизиться, если рынки будут продолжать преуспевать, отметил Энкельманн.
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