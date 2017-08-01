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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ перенес рабочий день СЭП с 25 августа на 19 августа

 

Национальный банк перенес рабочий день системы электронных платежей с 25 августа на 19 августа.

Об этом говорится в сообщении банковского регулятора, передают Українські Новини.

Дни работы системы электронных платежей Национального банка переносятся с пятницы, 25 августа, на субботу, 19 августа.

"Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличностью различных номиналов", - заявили в НБУ.

Как сообщали Українські Новини, 24 августа в Украине будет праздноваться 26-я годовщина независимости Украины.
По материалам: Українські Новини
 

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