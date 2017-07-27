НКЦБФР упростила регистрацию эмиссии акций при реорганизации и капитализации банков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила порядок регистрации выпусков акций при упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Как сообщается, порядок разработан во исполнение Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", действие которого распространяется на банки, которые осуществляют увеличение уставного капитала или реорганизацию путем присоединения к другому банку по упрощенной процедуре.

Порядком устанавливаются:

- порядок капитализации банков по упрощенной процедуре, а именно:

- порядок регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций, отчета о результатах частного размещения по упрощенной процедуре;

- документы, которые подаются для регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций при увеличении уставного капитала;

- документы, которые предоставляются для регистрации Отчета о результатах частного размещения акций;-

- процедура реорганизации банка путем присоединения к другому банку, а именно:

- порядок реорганизации банка путем присоединения к другому банку;

- порядок приостановления обращения акций банка, что присоединяется;

- порядок регистрации выпуска акций банка-правопреемника, Отчета о результатах размещения (обмена) акций и Отмене регистрации выпуска акций банка, что присоединяется;

- документы, что подаются для регистрации выпуска акций;

- документы, что подаются для регистрации Отчета о результатах размещения (обмена) акций.