НБУ внедряет риск-ориентированный подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Соответствующие изменения в "Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" утверждены постановлением правления НБУ № 66 24 июля 2017 года и обнародованы на веб-сайте регулятора. Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

"Банк/учреждение обязаны своевременно и в полном объеме предоставить в определенном порядке, формате, структуре, виде, сохраненную на определенных носителях информацию по запросу инспекционной группы/запросу в электронной форме достоверную информацию, материалы, документы (их копии и/или выдержки из них), в которых можно прочитать все написанные в них сведения, а также не создавать препятствий проведению проверки и предоставить по первому требованию доступ руководителю и членам инспекционной группы ко всем оригиналам документов, материалам и информации, в том числе тем, что составляют информацию с ограниченным доступом, содержащей защищенную законом тайну, в том числе банковскую, коммерческую, тайну финансового мониторинга, иную тайну, и конфиденциальную информацию, необходимые для проверки, в систему автоматизации банковских операций, ресурсов автоматизированных банковских систем/автоматизированных систем, обеспечивающих осуществление финансового мониторинга банка/учреждения, информационных ресурсов, ко всем помещениям банка/учреждения", - отмечено в новой редакции документа.

Как отмечается в сообщении НБУ, новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанка за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.

Согласно сообщению, в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой ассоциации банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк / учреждение после получения справки о выездной проверке / акте с сопроводительным письмом может предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

