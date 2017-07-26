Финансовые новости
- |
- 26.07.17
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ внедряет риск-ориентированный подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга
14:04 26.07.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Соответствующие изменения в "Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" утверждены постановлением правления НБУ № 66 24 июля 2017 года и обнародованы на веб-сайте регулятора. Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.
"Банк/учреждение обязаны своевременно и в полном объеме предоставить в определенном порядке, формате, структуре, виде, сохраненную на определенных носителях информацию по запросу инспекционной группы/запросу в электронной форме достоверную информацию, материалы, документы (их копии и/или выдержки из них), в которых можно прочитать все написанные в них сведения, а также не создавать препятствий проведению проверки и предоставить по первому требованию доступ руководителю и членам инспекционной группы ко всем оригиналам документов, материалам и информации, в том числе тем, что составляют информацию с ограниченным доступом, содержащей защищенную законом тайну, в том числе банковскую, коммерческую, тайну финансового мониторинга, иную тайну, и конфиденциальную информацию, необходимые для проверки, в систему автоматизации банковских операций, ресурсов автоматизированных банковских систем/автоматизированных систем, обеспечивающих осуществление финансового мониторинга банка/учреждения, информационных ресурсов, ко всем помещениям банка/учреждения", - отмечено в новой редакции документа.
Как отмечается в сообщении НБУ, новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанка за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.
Согласно сообщению, в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой ассоциации банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк / учреждение после получения справки о выездной проверке / акте с сопроводительным письмом может предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Турецкий мир. Какую империю строит Эрдоган
|МЭРТ оценивает рост ВВП Украины в январе-июне на уровне 2,5%
|Кто еще попиарится на "Стене" Яценюка
|Бои под Красногоровкой. Откуда боевики танками хотят выбить ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины в среду замедлил рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.07.2017
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 26 июля составил 25,8849 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 26.07.17
|Доллар стабилен в паре к евро 26 июля, швейцарский франк дешевеет
|НБУ внедряет риск-ориентированный подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга
Это интересно
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835
|Как руководителям стимулировать креативность сотрудников
|Микроплатежи в GTA Online принесли разработчикам $1,09 миллиарда
|Huawei Watch 2 Porsche Design оценили в $925
|Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum
|5 главных вопросов о новом автомобильном скандале в Германии