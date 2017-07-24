Главы банков США зарабатывают вдвое больше европейских коллег - FT

Руководители крупнейших американских банков (JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America и Morgan Stanley) в среднем получают в 2,1 раза больше, чем главы сопоставимых европейских финкомпаний, говорится в исследовании, проведенном газетой Financial Times и консалтинговой компанией Equilar.

По словам руководителя отдела корпоративного управления в Aberdeen Asset Management Пола Ли, в Европе и США у инвесторов совершенно различные позиции по вопросу оплаты труда генерального директора. Если в Европе воспоминания о выделении миллиардов евро бюджетных средств на спасение крупных банков все еще свежи и существует консенсус относительно того, что зарплата не должна быть выше определенной суммы, то в Штатах такого нет.

Кроме того, американские инвесторы часто воспринимают директоров банков как уникальных и незаменимых специалистов, которым вполне можно платить более $20 млн в год. Как показывает исследование, четыре CEO банков в США в 2016 году заработали свыше $20 млн, тогда как рекордная зарплата руководителя европейского банка составляла $14 млн.

Отчасти такая ситуация оправдывается более высокой доходностью банков в США по сравнению с европейскими финкомпаниями. В минувшем году чистая прибыль банков в Штатах в среднем была в 7,5 раза больше прибыли банков Европы.

FT приводит пример двух во многом похожих банков, BNP Paribas и JPMorgan. Оба банка имеют активы в размере свыше $2,4 трлн, присутствуют более чем в 60 странах и получают основную выручку от розничных операций и инвестиционного бизнеса. Однако в 2016 году JPMorgan получил чистую прибыль в размере $22,6 млрд, а BNP - всего $8,5 млрд.

Как следствие, CEO и председатель совета директоров JPMorgan Джейми Даймон заработал в минувшем году на $24 млн больше, чем руководитель BNP Жан-Лоран Боннафе.

