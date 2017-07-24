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Британский суд не разрешил оштрафовать MasterCard на $18 млрд
07:23 24.07.2017 |
Коллективный иск против MasterCard на 18 млрд долл не следует допускать до судебного разбирательства.
К такому решению пришли в Апелляционном трибунале по вопросам конкуренции Великобритании, сообщает "Укринформ".
«Иск основывался на комиссиях, которые международные платежные системы накладывают на банки клиентов. В иске утверждалось, что эти комиссии были слишком большим бременем для продавцов и способствовали повышению цен на товары и услуги для всех британцев в течение 16 лет, даже при условии расчета наличными или использования другой платежной системы», - говорится в материале.
В MasterCard приветствовали это решение и назвали иск «полностью несоответствующим».
Если же иску был дан «зеленый свет», он стал бы крупнейшим и самым запутаным в британской истории и служил испытание для недавно принятого закона о потребительские права, который позволил коллективные судебные иски.
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