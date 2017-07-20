Исламский банкинг пытается завоевать Африку

В 2008 г. известный своими консервативными взглядами центральный банк Эфиопии решился на эксперимент: он разрешил беспроцентную банковскую деятельность. Законы шариата запрещают ростовщичество, поэтому этот шаг был воспринят как стремление охватить финансовыми услугами большое и обычно бедное мусульманское меньшинство.

Однако инициатива регулятора не получила широкого отклика. Попытка открыть полноценный исламский банк провалилась.

Сегодня большинство крупных коммерческих банков Эфиопии предлагают ряд исламских финансовых продуктов, но и они не очень востребованы. Исламский банкинг в Эфиопии оказался мертворожденным.

За пределами Африки исламские финансы находятся в более здоровом состоянии. В период с 2007 по 2014 гг. сектор увеличился в три раза (правда в последнее время рост несколько замедлился). Его общие активы достигают $1,9 трлн. На Африку южнее Сахары приходится менее 2% от этой суммы, хотя по идее регион должен быть более восприимчивым к подобным услугам.

Мусульманское население континента достигает 250 млн и с каждым годом увеличивается. Тем не менее, по данным Всемирного банка, около 350 млн африканцев не имеют банковского счета, пишет британский журнал The Economist.

Несколько стран соперничают за возможность стать африканским хабом для исламских финансов. Кения (с гораздо меньшим мусульманским населением, чем Эфиопия) имеет три исламских банка, а также исламскую страховую компанию. Кроме того, пять традиционных банков предлагают соответствующие законам шариата продукты.

В декабре Кения вошла в Совет исламских финансовых услуг (базирующийся в Малайзии регулятор).

Страна также планирует в этом или следующем годах выпустить суверенные сукук, или исламские облигации. Это привлечет средства для инфраструктурных проектов (шариат требует, чтобы сукук был увязан с собственностью физического актива) и поможет создать исламский рынок капитала.

Нигерия, имеющая один исламский банк, планирует сделать то же самое. Сенегал выпустил свой первый сукук в 2014 г. и привлек $208 млн. В том же году Южная Африка привлекла $500 млн благодаря выпуску первых в Африке международных исламских облигаций.

В 2016 г. общий объем подобных размещений в Африке составил $1,3 млрд.

Суверенные сукук - одна вещь, соответствующая шариату индустрия, обслуживающая частный сектор, - совершенно другое. В Северной Африке, где мусульмане составляют 96% населения, развитие исламских финансов искусственно сдерживается из-за опасений, что законы шариата будут внедрены в повседневную жизнь через "заднюю дверь".

В странах южнее Сахары проблемы в основном структурные, говорит Сорстен Бэк из Лондонского городского университета. Исламские банки, как правило, небольшие: в Кении на них приходится менее 2% рынка.

Несмотря на преимущества, исламские кредиторы сталкиваются с теми же фундаментальными проблемами, что и их коллеги в традиционном секторе.

"Многие проекты просто не подходят для подобных банков, так как активы заемщиков сложно использовать в качестве закладных", - замечает Бэк.

Кроме того, источники фондирования исламских банков в основном краткосрочные, что затрудняет предоставление долгосрочного финансирования.

Исламские контракты отличаются сложностью и требуют максимально жесткого контроля. "Регуляторы до сих пор не знают, как работать с этим сектором", - говорит Халед Ал-Абуди из Islamic Development Bank.

Так, несмотря на выпуск двух сукук, Сенегал все еще не принял специального регулирования исламских финансов.

Онианго Обиеро из новой кенийской "дочки" Dubai Islamic Bank жалуется, что исламские транзакции все еще сталкиваются с двойным налогообложением, так как часто включают покупку и перепродажу актива. Все это затрудняет конкуренцию.

Лидеры сектора заявляют о наличии неудовлетворенного спроса среди мусульманского населения континента. Есть свидетельства, что некоторые африканские мусульмане избегают традиционных финансов по религиозным причинам.

Исследование Всемирного банка обнаружило, что африканский мусульманин чаще не имеет банковского счета, чем немусульманин. Однако пока неясно, являются ли ответом исламские финансы.

"Исламские банки не ориентированы на бедную часть населения", - считает Родни Уилсон из Даремского университета. А самые бедные, как бы это не было праведно, не хотят платить дополнительные деньги за душевное равновесие.

Между тем, такие технологические изобретения, как мобильный банкинг, могут облегчить задачу распространения сектора на континенте. Саиф Малик из Standard Chartered замечает, что в Малайзии исламский банкинг достаточно конкурентоспособный и его услугами пользуются даже немусульмане. В конце концов исламские финансы остаются финансами: они процветают, когда могут предложить правильную цену.

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ

В исламе ростовщическая деятельность, предполагающая получение процентного дохода, недопустима.

Деловые сделки должны основываться на реальной торговле или предпринимательстве и не должны быть связаны с запрещенными в шариате делами, такими как, например, азартные игры или алкоголь.

Как современное явление исламский банкинг появился в 60-х гг. XX века в Египте. Фактически это были кассы взаимопомощи, в которых частично использовалась модель аналогичных учреждений Германии.

Также в это время появился сберегательный фонд в Малайзии, который использовался для накопления средств для совершения паломничества.

Дальнейшее развитие исламские банки получили в ОАЭ, где в 1975 г. был основан Dubai Islamic Bank.

В основном подобные финансовые учреждения работают в Малайзии и в странах Ближнего Востока, но также широкое распространение они получили в Лондоне. Исламские инвестиции в стране выросли на 150% за последние семь лет, и, как ожидается, их объем достигнет 1,3 трлн фунтов стерлингов в 2014 г.

Великобритания даже заявляла о планах по выпуску исламских облигаций.