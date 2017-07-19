Китайцы отказываются от наличных денег

В Китае отмечается довольно интересный экономический феномен, который не имеет ничего общего с долгом, инфраструктурными расходами или другими крупными экономическими темами, пишет The New York Times.

Этот феномен связан с наличными деньгами, в частности с тем, как Китай систематически и с высокой скоростью пытается избавиться от бумажных денег и монет.

Почти все в крупных городах Китая используют смартфон для оплаты практически всего. В ресторанах официант спросит, хотите ли вы использовать WeChat или Alipay - два варианта оплаты при помощи смартфона, до того как вы решите использовать наличные деньги в качестве третьей, отдаленной возможности оплаты.

Издание отмечает, что этот переход произошел поразительно быстро. Всего три года назад такой вопрос вообще бы не ставился, поскольку все население страны использовало наличные деньги.

"С технической точки зрения, это, вероятно, одно из самых важных нововведений, которое произошло впервые в Китае, и на данный момент это происходит только в Китае", - сказал Ричард Лим, управляющий директор венчурной компании GSR Ventures.

В Китае на фоне блокировки самых распространенных в мире мессенджеров на первый план вышло приложение WeChat, при помощи которого можно оплачивать товары и услуги.

По данным консалтинговой фирмы iResearch, в 2016 г. мобильные платежи в Китае достигли $5,5 трлн, что примерно в 50 раз превышает объем такого же рынка США, который составляет $112 млрд.