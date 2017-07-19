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В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
14:34 18.07.2017 |
Компания Samsung добавила PayPal в качестве метода осуществления мобильных платежей в сервисе Samsung Pay. Это значит, что пользователи Samsung Pay теперь могут использовать счет PayPal для оплаты покупок в приложениях, онлайн и магазинах, поддерживающих Samsung Pay. Пока эту возможность получили пользователи Samsung Pay в США, но производитель обещает скоро включить в список другие страны.
Описанная функциональность стала результатом стратегического партнерства между Samsung и PayPal.
Чтобы начать использовать PayPal, достаточно добавить учетную запись в настройки Samsung Pay. По словам Samsung, оплата посредством Samsung Pay является простой и безопасной.
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